الاعلان عن حل المشاكل الالكترونية في انتخابات العراق

العالم - خاص بالعالم

وقال عضو اعلام مفوضية الانتخابات د.عماد جميل لقناة العالم: في عملية بهذا الحجم والتي تشمل 55 ألف محطة، وجود مشاكل وتعطلات، يعتبر امر طبيعي، لذلك وضعنا اجهزة اقتراع اضافية داخل مراكز الاقتراع لتلافي هذه المشاكل ووجود فرق صيانة تتابع هذا الامر.

وأشار د.جميل الی ان الاجراءات المشددة المتخذة في برمجيات الاجهزة للحد من التلاعب لها حساسية عالية في التعامل ولذلك بعض الموظفين يريد ان يضمن صوت الناخب ولذلك يحاول مع البصمة اكثر من مرة ولكن الجهاز يرفض البصمة بسبب وجود احتمالات كاصابة الناخب بالسكري أو غيرها من المشاكل التي تمنع تشخيص البصمة. فيضطر الموظف بإجراء كان يُعمل به في الانتخابات السابقة وهو اطفاء جهاز التحقق واعادة تشغيله وهذا يؤخر عمل الجهاز.

وأكد ان الموظفين يفضلون تأخير الناخب علی المحافظة علی الاصوات والية البرمجيات للابتعاد عن قضايا التلاعب وعدة مشاكل اخری.

وأوضح ان جميع المشاكل التي حدثت في مراكز الاقتراع تم حلها وان جميع المحطات تعمل في كل المراكز وجميع المحطات سارية العمل.