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الجامعة العربية: المؤشرات الاولية تشير الى نجاح الانتخابات في العراق

الجامعة العربية: المؤشرات الاولية تشير الى نجاح الانتخابات في العراق
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد وفد الجامعة العربية، اليوم الأحد، أن المؤشرات الأولية تشير إلى نجاح العملية الانتخابية في العراق، فيما اوضح أن بعض الملاحظات التي تم تسجيلها لا تؤثر في جوهر نجاح الانتخابات.

العالم - العراق

وقال الأمين العام المساعد رئيس بعثة وفد جامعة العربية لملاحظة الانتخابات البرلمانية السفير سعيد أبو علي، في تصريح تابعته “العهد نيوز” إن “الجامعة العربية شاركت في مهام مراقبة الانتخابات البرلمانية في العراق”.

وأوضح، أن “دور بعثة الجامعة هو التحقق بمدى الالتزام بنصوص الأحكام القانونية الخاصة بالعملية الانتخابية من ناحية الآليات المستخدمة ومدى تطابق الأحكام سواء للقانون أو الجانب الإجرائية للعملية الانتخابية”.

واضاف انه “في الأمس كان لنا المشاركة في المراقبة على الانتخابات الخاصة التي جرت بهدوء واستقرار وكذلك الإدارة الجيدة للعملية الانتخابية بممارسة سهلة مضت بكل يسر وسلاسة”، مشيراً إلى أن “بعض الملاحظات التي تم تسجيلها لا تؤثر في جوهر النجاح الذي حققته العملية الانتخابية” حسبما افادت وكالة العهد نيوز.

وبين، أن “فرق الجامعة العربية تشارك اليوم بالمراقبة في محافظات عدة من جنوب العراق والوسط والشمال”، مبينا أن “جميع الملاحظات الواردة تدل على سير العملية الانتخابية بصورة طبيعية والأجواء هادئة”.

ولفت إلى أنه “لم ترد حتى الآن خروقات جوهرية، والمؤشرات الأولية تؤكد على نجاح العملية الانتخابية”، موضحاً أن “نسب المشاركة لا يمكن تقديرها الآن، وربما الحديث عنها يكون أفضل في ساعات المساء المقبلة”.

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