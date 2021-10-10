الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١
٠١:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

10 قتلى وجرحى بانفجار يهز مديرية التواهي في عدن

10 قتلى وجرحى بانفجار يهز مديرية التواهي في عدن
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش

قتل 6 أشخاص على الأقل وجرح 4 اخرون اليوم الأحد في انفجار سيارة ملغمة استهدف موكبا يقل مسؤولين في حكومة الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي في عدن، وفق مصادر أمنية.

العالم- اليمن

وبحسب موقع قناة الجزيرة نقلا عن مصادر، نجا محافظ عدن أحمد حامد لملس ووزير الزارعة في حكومة هادي سالم السقطري من تفجير بسيارة ملغمة استهدف موكبهما في مديرية التواهي بعدن جنوبي اليمن.

وفي حصيلة أولية، قتل فيه 6 بينهم عدد من مرافقي محافظ عدن واصيب 4 من مرافقيه في التفجير الذي استهدف موكبه .

يأتي ذلك في سياق الفوضى التي تشهدها المناطق المحتلة والصراعات بين أجنحة الغزاة والمحتلين في ظل انتشار الجماعات المسلحة بمختلف مسمياتها وسط تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وشهدت مدينة عدن خلال الأسابيع القليلة الماضية إشتباكات عنيفة بين الجماعات المسلحة التابعة للاحتلال راح ضحيتها عدد من قتلى وجرحى في صفوف المواطنين.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

شاهد: انفجار عنيف يستهدف موكبا للمسؤولين في عدن

اليمن.. انفجار يخرج كهرباء عدن عن الخدمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مفوضية العراق: صناديق الاقتراع مبرمجة وتغلق بتمام الساعة السادسة ولا تمديد للتصويت

صحيفة عبرية: عباس يرفض تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة تكنوقراط

10 قتلى وجرحى بانفجار يهز مديرية التواهي في عدن

البحرين/ اعتقالات بالعشرات على خلفية فعاليات 'جمعة غضب ضد التطبيع'

إيران تقترح استضافة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمنظمة البلدان النامية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى