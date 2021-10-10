10 قتلى وجرحى بانفجار يهز مديرية التواهي في عدن

العالم- اليمن

وبحسب موقع قناة الجزيرة نقلا عن مصادر، نجا محافظ عدن أحمد حامد لملس ووزير الزارعة في حكومة هادي سالم السقطري من تفجير بسيارة ملغمة استهدف موكبهما في مديرية التواهي بعدن جنوبي اليمن.

وفي حصيلة أولية، قتل فيه 6 بينهم عدد من مرافقي محافظ عدن واصيب 4 من مرافقيه في التفجير الذي استهدف موكبه .

يأتي ذلك في سياق الفوضى التي تشهدها المناطق المحتلة والصراعات بين أجنحة الغزاة والمحتلين في ظل انتشار الجماعات المسلحة بمختلف مسمياتها وسط تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وشهدت مدينة عدن خلال الأسابيع القليلة الماضية إشتباكات عنيفة بين الجماعات المسلحة التابعة للاحتلال راح ضحيتها عدد من قتلى وجرحى في صفوف المواطنين.