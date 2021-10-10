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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

أدى مستوطنون يهود، اليوم الأحد، صلوات تلمودية في باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الاسرائيلي.

العالم - الاحتلال

وقال مقدسيون إن موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية حاولوا منع المستوطنين من ذلك، لكن شرطة الاحتلال تدخلت لتأمين صلواتهم وجولاتهم الاستفزازية داخل المسجد.

واقتحم المستوطنون الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات منذ الساعة السابعة والنصف صباحا، في محاولة لخلق واقع جديد يقوم على تمكن المستوطن من الصلاة بشكل متواصل في المسجد الأقصى.

وكانت ما تسمى "محكمة الصلح" الإسرائيلية قد أصدرت قرارا في السادس من الشهر الجاري، يمنح المستوطنين حقا في أداء "صلوات صامتة" في باحات المسجد الأقصى، إلا أن محكمة الاحتلال "المركزية" في القدس، ألغت أمس الجمعة، قرار "محكمة الصلح" الإسرائيلية، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام الاحتلال.

ولاقى قرار منح "اليهود" الحق في أداء "صلوات صامتة" في المسجد الأقصى، ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية واسعة منددة به، واعتبرته انتهاكا صارخا واستخفافا بالمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، واستفزازا واضحا لمشاعر المسلمين حول العالم.

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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى