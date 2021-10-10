شاهد.. كم هي نسبة المشاركة في الإنتخابات العراقية في محافظة البصرة؟

العالم - مراسلون

ونقل مراسل العالم الزميل فاضل البطاط عن مصادر في مفوضية الانتخابات بأن نسبة المشاركة في المحافظة بلغت قرابة 30% حيث يتوقع المراقبون حضوراً لافتاً خلال الساعات المقبلة خصوصاً بأن اهالي البصرة يضعون آمالا كبيراً على هذه الإنتخابات.

وأوضح مراسل العالم بأن محافظة البصرة هي ثالث كبرى المحافظات العراقية من حيث عدد المقاعد حيث لها 25 مقعداً ما دعا القوى السياسية والتحالفات الكبيرة تتنافس في محافظة البصرة نحو قبة البرلمان.

وأكد مراسل العالم على أن محافظة البصرة تحظى باهمية كبيرة في الأوساط السياسية في العراق نظراً لكونها عاصمة الإقتصاد العراقي.

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