رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي بالعراق: لم نسجل أي خروق في التصويت

العالم - العراق

وذكرت كرامون في مؤتمر صحفي: " لم نسجل مشكلات من الناحيتين التقنية والفنية في مراكز الاقتراع".

واضاف، ان"البعثة لم تسجل أي خروق منذ بدء التصويت العام".

ووصفت بعثة الاتحاد الأوربي إلى الانتخابات في العراق يوم الأحد نسبة المشاركة في الاقتراع العام بأنها "ضعيفة" لغاية الآن.

وقالت رئيسة البعثة فيولا فون كرامون، ان المشاركة ضعيفة لغاية الآن ولكن لا يمكن حاليا اصدار أي حكم نهائي حول هذا الأمر .

وأضافت أن الناس لا يتفاعلون كثيرا مع الانتخابات، ونأمل خلال الساعتين المقبلتين ان ترتفع نسبة المشاركة.