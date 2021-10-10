مفوضية الانتخابات في العراق تشكل لجنة لإجراء قرعة العد والفرز اليدوي

العالم - العراق

وقالت المفوضية خلال مؤتمر صحفي، إنه "قامت المفوضية بتشكيل لجنة مركزية فنية لإجراء عملية القرعة للمحطات التي سوف يقع عليها الاختيار لإجراء عملية الفرز والعد اليدوي بعد انتهاء وقت الاقتراع بإشراف الأمين العام لمجلس المفوضين علي فيصل".

وأضافت، أن "القرعة ستجري 17 عملية قرعة في ذات الوقت، وتم تحضير 17 قرعة لكل مركز، وضعت داخله كرات متسلسلة بحسب محطات التصويت العام لكل مركز من المراكز المشمولة بإجراء عملية الفرز والعد اليدوي، وبحسب عدد المحطات التابعة لمراكز الاقتراع".

وبين، أن "القرعة الاولى ستجرى لمراكز الاقتراع التي تحتوي على محطتين، وستوضع كرتان في جهاز القرعة وبعدد المحطات ليتم اختيار المحطة المراد إجراء عملية الفرز والعد اليدوي عليها ومروراً بالعملية الثانية والثالثة وانتهاءً بالعملية الـ17".