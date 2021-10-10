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واشنطن ترفع عقوبات عن عدد من المواطنين الروس.. ما المقابل؟

واشنطن ترفع عقوبات عن عدد من المواطنين الروس.. ما المقابل؟
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

أكدت موسكو أن واشنطن شطبت أسماء عدد من المواطنين الروس من قائمة العقوبات الخاصة بها، مقابل موافقة روسيا على استقبال نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند في أراضيها.

العالم - اوروبا

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في حوار إعلامي اليوم الأحد، بأن زيارة نولاند القادمة تأتي بمبادرة من الجانب الأمريكي، مشيرة إلى أن نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية كانت منذ عام 2019 مدرجة على قائمة العقوبات الخاصة بموسكو.

ولفتت زاخاروفا إلى أن الولايات المتحدة من جانبها أدرجت على قائمتها السوداء مسؤولين وصحفيين روس معنيين بالشؤون الدولية، مضيفة: "لذلك تم حل هذه المسألة على قدم المساواة، وهي (نولاند) ستزور روسيا".

وردت المتحدثة على سؤال عما إذا كان ذلك يعني أن الولايات المتحدة في المقابل رفعت القيود عن عدد من الروس المدرجين على قائمتها السوداء: "نعم، طبعا".

ولم تكشف زاخاروفا أسماء الروس الذين رفعت الولايات المتحدة عقوباتها عنهم.

وكانت الخارجية الروسية قد أكدت أمس أن نولاند ستزور موسكو في 11-13 أكتوبر الجاري وستجري محادثات مع مسؤولين.

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