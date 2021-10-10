شاهد نسبة المشاركة في الإنتخابات بمحافظة كربلاء المقدسة

العالم - مراسلون

وفي حوار مع قناة العالم خلال تغطية خاصة العملية التصويت العام للانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة في عموم البلاد، أشار مراسلنا الى أنه بقي أقل من ساعة واحدة على اغلاق المراكز الانتخابية في كربلاء المقدسة وباقي المحافظات العراقية حيث أنه منذ ساعات الصباح الباكر وحتى ظهر اليوم لم يكن الاقبال كبيرا.

ونوّه مراسلنا الى أن مفوضية الانتخابات في كربلاء المقدسة، أعلنت عن نسبة 20% فقط من الذين شاركوا بالتصويت حتى الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت بغداد، ولكن الان بدأ عدد المشاركين في التصويت يزداد مع اقتراب وقت إغلاق أبواب المراكز الانتخابية في كربلاء المقدسة، وقد تمت مشاهدة اعدادا متزايدة من الناخبين الذين اصبحوا يتوافدون على المراكز الانتخابية قبل اغلاقها.

ويواصل الناخبون العراقيون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تعد الأولى من نوعها منذ العام 2005م.

كما توجه العراقيون نحو مراكز الاقتراع منذ ساعات الصباح الأولى للادلاء بأصواتهم في أول انتخابات استثنائية منذ التصويت على الدستور في أكتوبر/تشرين الأول عام 2005 وسط اجراءات امنية مشددة ومراقبة دولية واسعة.

وتأتي الانتخابات خارج السياقات المعمول بها في العراق وجاءت قبل موعدها المقرر بنحو عام تلبية لمطالب الشارع اثر احتجاجات حاشدة خرجت قبل عامين للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومحاربة الفساد.

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