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شاهد..أضحم تظاهرة في تونس احتجاجاً على اجراءات سعيد

الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

شهد شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس تجمعا احتجاجيا ضد اجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد في اضخم مظاهرة معارضة منذ 25 من يوليو تموز الماضي تاريخ اعلان الاجراءات الاستثنائية في البلاد.

العالم - مراسلون

الالاف من معارضي قرارات الرئيس قيس سعيد تجمعوا مرة اخرى في شارع الحبيب بورقيبة ليهتفوا ضد ما وصفوه بمحاولات العودة نحو الحكم الدكتاتوري مطالبين بارجاع البلاد الى المسار الديمقراطي وتشكيل حكومة تحظى بالشرعية الدستورية واطلاق حوار وطني لا يستثني احدا.

دعوا المتظاهرون الى فتح الطرقات المؤدية الى شارع الحبيب بورقيبة امام الراغبين في الالتحاق بالوقفة الاحتجاجية، منددين بما اعتبروه تضييقات مسلطة عليهم من السلطات الامنية.

انتشار امني واسع في محيط شارع الحبيب بورقيبة وداخله والسماح بالدخول اليه من بوابة واحدة مع اجراءات تفتيش واسيجة حديدية وامنية فيما اعتبرت وزارة الداخلية التعامل الامني متوازن ومحايد.

وتيرة التواتر السياسي تتصاعد في تونس وتنتقل الى الشارع حيث استعراض القوة متواصل من هذا الطرف أو ذاك بينما تتردى اوضاع البلاد نحو الاسوء على كل الأصعدة.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق..

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