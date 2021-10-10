الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١
٠٣:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير خارجية صربيا يثمن مشاركة لافروف باجتماع حركة عدم الانحياز

وزير خارجية صربيا يثمن مشاركة لافروف باجتماع حركة عدم الانحياز
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

قال وزير خارجية صربيا نيكولا سيلاكوفيتش، إن مشاركة وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، في جلسة المستوى السامي اليوبيلية لحركة عدم الانحياز، يعطيها أهمية خاصة وقيمة متميزة.

العالم - اوروبا

وأضاف سيلاكوفيتش، في معرض حديثه اليوم، عن جلسة المنظمة التي ستعقد في بلغراد يومي 11 و 12 أكتوبر بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيسها: "تعتبر روسيا منذ يوليو عام 2021 مراقبا في حركة عدم الانحياز، سيشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في عمل الجلسة. ويعتبر لافروف عميدا للدبلوماسية العالمية، لذلك تعني مشاركته الكثير بالنسبة لنا – لأن اسمه سيعزز بالفعل طابع ومستوى هذه الفعالية. أنا متأكد من أن العديد من زملائنا سيطلبون لقاء ثنائيا معه، خاصة في هذه اللحظة، مع مراعاة الأزمة التي تعيشها أوروبا والعالم، أعني أزمة الطاقة، وليس فقط الوباء".

وأعرب سيلاكوفيتش عن أمله، في أن يجدد اللقاء وينعش المثل العليا التي تأسست عليها حركة عدم الانحياز قبل 60 عاما.

وقال: "في تلك الفترة، عارضت عدة دول من قارات مختلفة، الاستقطاب في العالم، وأنشأت حركة تدافع عن سياسة ومواقف مستقل ذاتية مستقلة. وبغض النظر عن نظرتنا إلى السياسة الداخلية جوزيف بروز تيتو، فقد كان في السياسة الخارجية عبقريا حقيقيا في القرن العشرين".

روابط ذات صلة

ماذا قال 'لافروف' خلال القاء كلمته أمام الجمعية العامة؟!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير خارجية صربيا يثمن مشاركة لافروف باجتماع حركة عدم الانحياز

بالفيديو.. شاهد نسبة المشاركة في الإنتخابات بمحافظة كربلاء المقدسة

خبر صاعق.. كورونا وُجد في جسد عامل مناجم قبل ٩ سنوات

الداخلية العراقية تعلن نجاح خطة تأمين الانتخابات

شاهد..أضحم تظاهرة في تونس احتجاجاً على اجراءات سعيد

الايراني "هادي جوبان" في المركز الثالث في بطولة مستر أولمبيا 2021