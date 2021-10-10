ردود الأفعال على إغلاق صنادق الاقتراع بالإنتخابات العراقية

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة لعملية التصويت العام للانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة في عموم البلاد، أشار مراسلنا الى انه رافق إغلاق مراكز الاقتراع فرحة المنتسبين من الجيش العراقي وقوى الامن الداخلي والموظفين الناجحين في تنظيم الانتخابات العراقية.



اشار مراسلنا الى أنه بالنسبة لمدينة الموصل كانت نسبة الاقبال فيها على صناديق الاقتراع ضعيفا جدا حيث لم يصل الى 35% على اعتبار ان مدينة الموصل لم يجدوا من يقف الى جانبهم لمواجهة داعش الارهابية وما تعرضت له من الظلم.

وأغلقت المفوضية العليا للانتخابات، مساء اليوم الاحد، جميع محطات الاقتراع العام في عموم العراق.

كما أكدت المفوضية واللجنة الامنية العليا للانتخابات في وقت سابق اليوم، أن عملية الاقتراع لن تشهد تمديداً في الوقت المحدد، على الرغم من تدني نسبة المشاركة التي لم تتجاوز الثلث بحسب تصريح للمفوضية نفسها، و30% لمنظمات معنية بمراقبة الانتخابات.

وكانت المفوضية قد أعلنت في وقت سابق ازدياد الاقبال على صناديق الاقتراع في الساعة الاخيرة التي سبقت الإغلاق، مشيرة إلى عدم تمديد وقت التصويت.

وبحسب جدول نشرته المفوضية عن نسب الإقبال على مراكز الاقتراع فقد تصدر محافظة صلاح الدين على باقي المحافظات بنسبة مشاركة بلغت 27%، فيما كانت محافظة النجف الاشرف هي الأدنى بنسبة المشاركة حيث لم تتجاوز 14%.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...