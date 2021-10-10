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نقل الرئيس التشيكي إلى المستشفى ووضعه الصحي يتراجع

نقل الرئيس التشيكي إلى المستشفى ووضعه الصحي يتراجع
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

قالت السلطات في التشيك إن الرئيس ميلوش زيمان، نُقل إلى مستشفى عسكري في العاصمة براغ، عصر اليوم الأحد، في ظل تراجع حالته الصحية في الفترة الأخيرة.

العالم - أوروبا

وذكر الناطق باسم الرئاسة التشيكية، جيري أوفاجيك، عبر "تويتر"، أن رئيس البلاد أدخل المستشفى العسكري في براغ بناءً على توصية الطبيب المعالج.

ورفض الرئيس زيمان [77 عاما]، دخول المستشفى مرتين هذا الأسبوع، على الرغم من إلغاء خطابه بعد التصويت في الانتخابات التشريعية، والتي من المتوقع أن يمنح، بناء على نتائجها، تفويضا بتشكيل الحكومة للمعارضة.

وألغى زيمان إطلالة له، عبر التلفزيون، كانت مقررة عقب التصويت بسبب مشاكل صحية.

وجاء نقله إلى المستشفى بعد وقت قصير من اجتماعه مع رئيس الوزراء، أندريه بابيتش، الذي مني حزبه بالهزيمة في انتخابات مجلس النواب، التي ربحها تحالف المعارضة الممثل لائتلاف يمين الوسط، والمكون من الحزب الديمقراطي المدني، والاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب "تقاليد – مسؤولية – رخاء" [توب 9]، بنسبة 27.79 في المئة من الأصوات.

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