الاحتلال استقبل 20360 مهاجرًا جديدًا منذ بداية 2021

العالم - الاحتلال

وأفادت المعطيات وفق القناة 7 العبرية، أنه منذ بداية عام 2021 وحتى اليوم هاجر حوالي 20360 مهاجرًا جديدًا إلى الأراضي المحتلة، بزيادة قدرها 31٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت أن 5،075 شخصًا هاجروا من روسيا، و3،104 هاجروا من الولايات المتحدة، وهاجر فرنسا 2،819، و2،123 مهاجرًا من أوكرانيا، و 1،589 مهاجرًا من إثيوبيا، 780 مهاجرًا من بيلاروسيا (زيادة بنسبة 69٪)، جاء 633 مهاجرًا من الأرجنتين، و490 مهاجرًا من المملكة المتحدة (زيادة بنسبة 20٪)، و 438 مهاجرًا من البرازيل، و373 مهاجرا قدموا من جنوب أفريقيا.