شاهد كيف شارك كبار السن في الانتخابات التشريعية العراقية

العالم - العراق

هذا وافادت وسائل اعلام عراقية عن انتهاء عملية التصويت في الانتخابات التشريعية العراقية وإغلاق صناديق الاقتراع

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، مساء الأحد، أن صناديق الاقتراع ستغلق في تمام الساعة السادسة مساءً.

وقال رئيس مجلس المفوضين عدنان جليل في تصريح للقناة العراقية الرسمية، إن "صناديق الاقتراع ستغلق في تمامم الساعة السادسة مساءً، ولا يوجد أي تمديد لوقت الاقتراع".

وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية، تشكيل لجنة مركزية لإجراء عملية العد والفرز اليدوي في عدد من المحطات لإجراء عملية المطابقة مع العد والفرز الإلكتروني.