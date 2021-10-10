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حزب الله يدين التفجير الإرهابي في قندوز الافغانية

حزب الله يدين التفجير الإرهابي في قندوز الافغانية
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

أصدر حزب الله  اليوم الاحد بيانًا حول التفجير الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد في محافظة قندوز الأفغانية. وهذا نصّه:

العالم_لبنان

يعرب حزب الله عن حزنه البالغ لسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى في التفجير الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد في محافظة قندوز الافغانية، ويدين بأشد العبارات هذا الفعل الإجرامي الذي يتنافى مع كل الأديان السماوية والقوانين الإنسانية، والذي ارتكبه تنظيم داعش الوهابي الإرهابي.

ويدعو حزب الله جميع المرجعيات الدينية على امتداد العالم الإسلامي لاتخاذ موقف حازم من هذه الجماعات التكفيرية المجرمة وعزلها، كما يدعو السلطات المسؤولة في هذا البلد الإسلامي إلى معاقبة القتلة واتخاذ أقصى التدابير لمنع تكرار مثل هذه المجازر المفجعة.

اننا نسأل الله تعالى الرحمة للشهداء الأبرار وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ونسأله تعالى ان يعافي الجرحى ويمن على الشعب الأفغاني المسلم بالأمن والسلام.

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