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نوري المالكي: سنتوجه لتشكيل الكتلة الأكبر

نوري المالكي: سنتوجه لتشكيل الكتلة الأكبر
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

وجه رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي الشكر الى الشعب العراقي ومفوضية الانتخابات واللجنة الامنية بمناسبة إنجاز ملحمة الانتخابات البرلمانية

العالم - العراق

وقال المالكي في بيان اصدره مساء اليوم الاحد بشان انجاز العملية الانتخابية انه مرة أخرى تُبهرون العالم بقوة ادارتكم وتصميمكم على ممارسة استحقاقكم الديموقراطي بوعي ومسؤولية لاختيار الاصلح والاقدر على تحقيق امانيكم وتطلعاتكم.

واضاف: ايها الاخوة والاخوات ايها الابناء والامهات ..بشبابكم وشيوخكم برجالكم ونسائكم احييكم وانتم تصنعونملحمة عراقية جديدة عنوانها المسؤولية تجاه الوطن وممارسة حق الاختيار بشجاعة واقدام ..فانكم عبّرتم عن فاعليتكم العميقة فاعلية دوركم السياسي، وحسن استجابتكم لنداء الكرامة والتغيير. وها أنتم تكسبون جولة مهمة كبيرة من خلال ممارسة حقكم السياسي في إختيار ممثليكم لإدارة الدولة .

وتابع: أيها العراقيون الأباة.. كلنا أمل أن تفرز اصواتكم في هذه الانتخابات مرشحين بمستوى طموحكم وبمستوى التحديات التي نواجهها، ليكونوا قادرين على تشكيل ركيزة انعطاف جديد في مسار الحكم والدولة في العراق، ويستطيعون عبر مساعيهم استحضار كل طموحات العراقيين وآمالهم. وبالتالي؛ تكون خطوتكم المباركة هذه، بداية استعادة الدولة، واستعادة زمام المبادرة لاستئناف عملية البناء الشامل الصحيح للوطن والدولة وسلطاتها.

وقال المالكي مخاطلبا الشعب العراقي إن نجاحكم في إنجاز الخطوة الاولى، يقود الى الخطوة الثانية، والتي تتمثل في مراقبة سياقات تشكيل الحكومة، والحرص البالغ على أن تكون وفق السياقات القانونية.

واضاف رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق: ومن جانبنا، سنبقى معكم على عهد العزيمة، في كل الخطوات اللاحقة، وسنبذل كل الجهود، مع حلفائنا، لتشكيل كتلة برلمانية متماسكة، ستكون الأكبر بإذن الله، بهدف ضمان سبل النجاح للحكومة الجديدة التي نريدها ان تنصفكم وتحقق امانيكم وتطلعاتكم في العيش الكريم والحياة الآمنة والإدارة القوية العادلة والدولة المستقلة المهابة.

واكد المالكي انه استثمر هذه الفرصة لأعبر عن جزيل شكري وامتناني الى المرجعية الدينية العليا ودعوتها الى المشاركة بالانتخابات وكذلك اشكر الشعب العراقي الذي لبى نداء المرجعية وخرج لاداء واجبه الوطني في المشاركة بالانتخابات هذا الشعب الذي رسم بالاصبع البنفسجي فصلا هاما من تاريخ العراق الحديث ، كما اشكر جماهير ائتلاف دولة القانون الذين هبوا بكل جرأة وتحد واختارو ممثليهم في مجلس النواب الجديد ، والشكر موصول الى رئيس المفوضية العليا للانتخابات ورئيس اللجنة الامنية وكل الذين ساهموا في انجاح العملية الانتخابية .

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