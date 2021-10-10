تحالف الفتح: شكراً للمرجعية ولجميع من ساهم بإنجاح عملية الاقتراع

العالم - العراق

وذكر التحالف في بيان، إن “عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المهمة والمفصلية، أنتهت اليوم بحمد الله تعالى، وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر والتقدير العاليين إلى شعبنا العراقي العزيز عامة وأمة الحشد والمقاومة خاصة للمشاركة فيها”.

وتابع البيان، “كما نتقدم بالشكر والعرفان إلى المرجعية الدينية العليا لحثها الناخبين على المشاركة في هذا الحدث الوطني المهم، والشكر أيضا لقواتنا الأمنية بمختلف صنوفها لما بذلته من جهود واضحة لتأمين العملية الانتخابية” حسبما افادت وكالة العهد نيوز للانباء.



وأضاف، إن “الشكر موصول أيضاً إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على جهودها بالرغم من ملاحظاتنا على بعض الإجراءات التي أدت إلى حرمان بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم”.