شاهد.. أهم أحداث المغرب العربي(الجزء الأول)

العالم - المغاربية

الجزائر: دخلت العلاقات بين باريس والجزائر مرحلة جديدة من الإضطرابات على خلفية تصريحات الفرنسي ايمانويل ماكرون في حين برزت مساعي جزائرية لإعادة تفعيل مشروع قانون يجرم الإستعمار الفرنسي.

ليبيا:كثيرة هي العراقيل امام الإنتخابات التي تم تعديل موعدها من قبل مجلس النواب في ظل الخلافات بين الإصدقاء السياسين.

تونس: خلافات بشأن الدستور بعد تعليق العمل بعدد من فصوله في الفترة الأخيرة، في حين برزت مطالب لاحترامه من بعض الأطراف والسعي لتعديله من أطراف أخرى.

مغرب: في حكم يضر بمصالح كل من المغرب والإتحاد الأوروبي ويعطي دفعة لجبهة البوليساريو قررت محكمة العدل الأوروبية الغاء اتفاقيتين تجاريتين مع الرباط.

موريتانيا: مع انطلاق العام الدارسي الجديد في موريتانيا تعود إلى الواجة المشكلة التي يعانيها قطاع التعليم وحديث الإصلاحات التي وعد السلطات بتحقيقها.

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