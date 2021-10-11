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شاهد.. أهم أحداث المغرب العربي(الجزء الأول)

الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

تناول برنامج المغاربية هذا الاسبوع تداعيات الأزمة بين الجزائر فرنسا وكذلك العلاقات بين المغرب والإتحاد الأوروبي والعراقيل امام الإنتخابات في ليبيا ومشكلة قطاع التعليم في موريتانيا والدستور التونسي بين دعوات التعليق ورغبات الاصلاح.

العالم - المغاربية

الجزائر: دخلت العلاقات بين باريس والجزائر مرحلة جديدة من الإضطرابات على خلفية تصريحات الفرنسي ايمانويل ماكرون في حين برزت مساعي جزائرية لإعادة تفعيل مشروع قانون يجرم الإستعمار الفرنسي.

ليبيا:كثيرة هي العراقيل امام الإنتخابات التي تم تعديل موعدها من قبل مجلس النواب في ظل الخلافات بين الإصدقاء السياسين.

تونس: خلافات بشأن الدستور بعد تعليق العمل بعدد من فصوله في الفترة الأخيرة، في حين برزت مطالب لاحترامه من بعض الأطراف والسعي لتعديله من أطراف أخرى.

مغرب: في حكم يضر بمصالح كل من المغرب والإتحاد الأوروبي ويعطي دفعة لجبهة البوليساريو قررت محكمة العدل الأوروبية الغاء اتفاقيتين تجاريتين مع الرباط.

موريتانيا: مع انطلاق العام الدارسي الجديد في موريتانيا تعود إلى الواجة المشكلة التي يعانيها قطاع التعليم وحديث الإصلاحات التي وعد السلطات بتحقيقها.

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق...

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