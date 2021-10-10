صورة ضوئية لخاشقجي على واجهة مبنى سفارة الرياض في واشنطن

العالم- السعودية

وقالت حملة "الحرية أولا" في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر": "عرضنا صورة جمال على السفارة السعودية في واشنطن كتذكير بأن إرث جمال سوف يستمر إلى الأبد".

وطالبت الحملة بمساعدتها في "السعي لتحقيق العدالة لجمال خاشقجي".

وشاركت حملة "الحرية أولا" في فعاليات إحياء الذكرى الثالثة لمقتل خاشقجي في العاصمة واشنطن، مع خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز وعدد من النشطاء، الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية وأخرى أمام الكونغرس.

كما نشرت حملة "الحرية أولا" إعلانا في الصفحة الأخيرة لصحيفة "واشنطن بوست"، تضمن صورته وسؤالا عن مكان جثته.