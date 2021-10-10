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محامي عائلة بنات يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نزار

محامي عائلة بنات يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نزار
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

كشف محامي عائلة المعارض الفلسطيني نزار بنات تفاصيل جديدة عن اغتيال نزار وذلك بناء على جلسة محكمة خاصة عقدت اليوم وما قدمته النيابة من شهود وأدوات الجريمة.

العالم - فلسطين

وذكر المحامي غاندي أمين في منشور له على حسابه في "فيسبوك" اليوم الأحد أنه "انعقدت اليوم المحكمة الخاصة لمحاكمة المتهمين في قضية مقتل المرحوم نزار بنات".

وأوضح أن النيابة قدمت 4 شهود هم مدير الشرطة القضائية، وضابط المباحث في لجنة المعلومات للأجهزة، وضابط الشرطة في مستشفى عالية، ومدير الأدلة الجنائية في الشرطة".

كذلك قدمت النيابة-بحسب المحامي أمين- أدوات الجريمة وهي "العتلة والمهدة وقنينة غاز وكشاف".

أيضا قدمت "كشف مضبوطات لسيارة البولو التي وضع فيها المرحوم نزار ولم تحمل لوحة ترخيص أو سجل حيازة لأحد، وكذلك المسدسات الخ".

ولفت محامي عائلة المغدور بنات إلى أن أهم النتائج هي أن الشرطة لم تقترح اسم نزار على رأس القائمة، ولم تتعرف المحكمة على من اقترح اسم نزار ليكون على رأس القائمة.

كما "لم يظهر محضر الضبط والمضبوطات أية مقاومة أو عنف في مسرح الجريمة والسيارة، أي أنه لم تحدث مقاومة من نزار أو من أبناء عمه الذين تواجدوا معه في المنزل لحظة الاقتحام".

وأشار إلى أن "مدير الشرطة القضائية أرسل المذكرة لشرطة دورا في الخليل وليس لأي جهاز آخر".

أيضا "لم تبرز مذكرة الإحضار الصادرة بحق نزار في اجتماع لجنة المعلومات، وإنما تم اقتراح اسمه من قبل جهاز آخر"، وفق محامي عائلة بنات.

وأوضح أنه تم تأجيل المحكمة ليوم الأحد المقبل وذلك بهدف الاستماع لباقي الشهود.

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