شاهد..مآلات التصعيد بين الجزائر وفرنسا (الجزء الثاني)

العالم - المغاربية

ولم تتوقف تصريحات ماكرون عند حد انتقاد النظام السياسي الجزائري بل أمتدت لتطال كيان الأمة الجزائرية وتاريخها وهو عند الجزائريين أمر لا يغتفر.

حيث سارعت الجزائر الى استدعاء السفير الفرنسي وحظر تحليق الطيران العسكري الفرنسي في أجواء بلاد.

ورغم محاولة ماكرون الدعوة الى تهدئة سياسية بين الجزائر وفرنسا الى ان نطاق الأزمة يواصل بالاتساع.

فما خلفيات التأزم في العلاقات بين الجزائر وفرنسا؟ ومامآلاته؟ وكيف جاء تعاطي الجزائر مع الاستفزازات الفرنسية؟

هذه المواضيع يناقشها برنامج المغاربية مع ضيوف الحلقة:

الخبير العسكري أحمد ميزاب

الباحث السياسي وليد بلقرون