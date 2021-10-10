باحث عراقي: الفشل السياسي تسبب بإنخفاض مستوى المشاركة في الإنتخابات

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وأضاف الشرع بان قادة معظم الكتل السياسية اعلنوا عن وجودة هذا الفشل السياسي نتيجة التدخلات الخارجية ادت الى عدم تقديم الخدمة في معظم المحافظات.

وتابع الشرع بأن كان مفروض ان تجري الانتخابات الحالية في شهر نيسان في العام المقبل لكن بعد التظاهرات التي شهدها العراق في المحافظات تم اقرار قانون انتخابات بأن تكون هناك انتخابات مبكرة بناء على رغبة المرجعية الرشيدة وبناء على رغبة الجماهير التي انفضت معترضة على عدم تقديم الخدمات وعدم وجود آلية لتحسين الوضع السياسي والاقتصادي والأمني.

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