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شركة (Nike) تنضم الى ( B &amp; J) وتقاطع الكيان الاسرائيلي

شركة (Nike) تنضم الى ( B &amp; J) وتقاطع الكيان الاسرائيلي
الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة "نايكي Nike " صاحبة العلامة التجارية الرياضية الشهيرة، وقف بيع منتجاتها داخل المتاجر التابعة للاحتلال الإسرائيلي، مرجعة هذا القرار إلى أنّ هذه المتاجر لم تعد تتطابق مع سياسة الشركة وأهدافها.

العالم - فلسطين

وأوضحت الشركة في خطابٍ عممته على أصحاب المتاجر، أنّه وبعد مراجعة شاملة أجرتها الشركة والنظر في السوق المتغيرة لم يعد استمرار العمل بينكم وبين الشركة يتناسب مع سياستها وأهدافها.


قالت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، إنّها لم تستهدف شركة "Nike" بشكلٍ مباشر، لكن التأثير المتنامي للحركة في عزل نظام الأبارتهايد "الإسرائيلي" وانسحاب العديد من الشركات خلال السنوات الأخيرة، أدى إلى زيادة عامل المخاطرة المرتبط بممارسة الأعمال التجارية مع هذا النظام.

وبيّنت الحركة في بيانٍ لها، أنّ شركات عدّة تدرك اليوم أن تورّطها التجاري مع نظام الفصل العنصري "الإسرائيلي" يورطها في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مما يؤثّر سلباً على سمعتها وأعمالها.

وتابعت الحركة: بغض النظر عن القرار الأخير لشركة "نايك" يتعيّن عليها إنهاء التواطؤ مع نظام الأبارتهايد بدءًا بإنهاء علاقاتها مع شركة "دلتا جليل الإسرائيلية" المدرجة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المتورطة في مشروع الاستيطان "الإسرائيلي" غير القانوني.

وكانت شركة المثلجات الأمريكية الشهيرة (B & J) قد قررت مقاطعة إسرائيل في تموز/ يوليو الماضي، وقالت الشركة في بيان لها إنها "ستتوقف عن بيع منتجاتها في مستوطنات الضفة الغربية ونعتبر أن بيع مثلجاتنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يتناسب مع قيم الشركة".

وأشارت إلى أن "قرارها تم اتخاذه بعد شكاوى تقدمت من زبائنها وشركائها التجاريين".

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