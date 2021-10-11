الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١
٠٦:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد الثورة الاسلامية اية الله خامنئي يهنئ منتخب المصارعة الرومانية الايراني على الانتصارات التي حققها في بطولة العالم بالنرويج

الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. حقيقة فقدان طلاب مدرسة بمحافظة الإسكندرية

طالبان: نجري مفاوضات مع روسيا حول الاعتراف بحكومتنا

بكين تتهم الهند بإعاقة تسوية قضية الحدود

شاهد.. المدينة العراقية الاكثر نسبة المشاركة بالانتخابات؟

الحشد الشعبي يصد هجوما لداعش في ديالى شرقي العراق

العدوان السعودي يرتكب 240 خرقا في الحديدة خلال 24 ساعة