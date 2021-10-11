شاهد.. المدينة العراقية الاكثر نسبة المشاركة بالانتخابات؟

العالم- مراسلون

وقال مراسلنا الزميل نويد بهروز: ان في منطقة الرصافة في بغداد بلغت نسبة المشاركة 31 بالمئة، وعلى جانبي ضفتي الكرخ لنهر دجلة بلغت 34 بالمئة وهي الاقل مشاركة مقارنة مع باقي المحافظات العراقية.

واكد ان محافظة دهوك بلغت المشاركة فيها 54 بالمئة وهي الاكثر مشاركة في العراق، فيما بلغت باقي المحافظات العراقية تراوحت نسبها بين 40 واقل بقليل، وعليه فان نسبة المشاركة في عموم البلاد بلغت 41 بالمئة، واعتبر ان هذه النسبة كانت دون طموح المراقبين وكذلك القوى السياسية وربما تشير الى الكثير من المعاني من قبيل الثقة بالحكومة والعملية الديموقراطي واداء القوى السياسية.

ولفت مراسلنا الى ان تدني نسبة المشاركة تدعو القوى السياسية الى مراجعة سياساتها ولادلائها، واوضح مراسلنا، ان بعض التسريبات من قبل القوى السياسية بدأت تخرج الى العلن رغم ان النتائج الرسمية لم تعلن حتى اللحظة، تدعي بانها هي التي حصلت على الحصة الاكبر من مقاعد البرلمان، ولكن بشكل عام فان القوى السياسية التقليدية التي كانت تمتلك الاغلبية تحت قبة البرلمان العراقي بما ستحققه من نتائج فانها مازالت تهيمن وستواصل ثقلها في البرلمان، مع بعض التغييرات في عدد المقاعد.

واوضح مراسلنا، ان اغلاق صناديق الاقتراع الكترونيا في السادسة مساءا حال دون مواصلة الناخبين للتصويت. وان الانتخابات جرت بأمان ودون خروقات، رغم وقوع حالات عطل في اجهزة التصويت في عدد من المراكز ما تسبب بزحام شديد.

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