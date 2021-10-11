شاهد..هل ستغير واشنطن موقفها من الرياض؟

العالم - قلم رصاص

وقال عوض في حديث لقناة العالم خلال برنامج "قلم رصاص": ان اميركا لن تغير موقفها اتجاه السعودية ومصر، مشيراً الى ان زيارة جيك سوليفان الى الرياض جاءت من اجل ابلاغ السعودية بصورة مباشرة بقرار اميركا الإنسحاب من الخليج الفارسي والمنطقة.

واضاف: ان سبب ابلاغ امريكا للسعودية بقرار الانسحاب من الخليج الفارسي والمنطقة هو من أجل ان ترتب السعودية اوضاعها حتى لايحصل لها كما حصل لافغانستان بعد الانسحاب الامريكي منه.

واوضح عوض ان الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب كان قد رفع شعار اميركا اولا ولن تصبح امريكا شرطي في منطقة الشرق الاوسط وأنذر حكام الخليج الفارسي ان لم تدفعوا مقابل حماية امريكا لكم سوف نتخلى عنكم والسقوط العاجل سيكون مسيركم، والرئيس الامريكي الحالي جوبايدن الان ينفذ هذا الشعار بكل حذافيره.

وشدد عوض على ان امريكا تحاول التنصل من كل ساحات القتال التي هي السبب في نشوبها حتى لاتكرر لها نفس الهزيمة المرة التي تجرعتها في افغانستان.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/5843503