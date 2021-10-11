الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١
٠٦:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

خطيب زاده: العلاقات الايرانية السورية تعود الى فترة الثورة الاسلامية في ايران

الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد 3 أشهر على فقدانه.. العثور على جثة سعودي في الصحراء

بالفيديو.. حقيقة فقدان طلاب مدرسة بمحافظة الإسكندرية

طالبان: نجري مفاوضات مع روسيا حول الاعتراف بحكومتنا

بكين تتهم الهند بإعاقة تسوية قضية الحدود

شاهد.. المدينة العراقية الاكثر نسبة المشاركة بالانتخابات؟

الحشد الشعبي يصد هجوما لداعش في ديالى شرقي العراق