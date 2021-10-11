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بعد 3 أشهر على فقدانه.. العثور على جثة سعودي في الصحراء

بعد 3 أشهر على فقدانه.. العثور على جثة سعودي في الصحراء
الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

تمكن راعي إبل من العثور على جثة المواطن السعودي ضيف الله عايض المطيري المفقود منذ أكثر من 3 أشهر، في صحراء القويعية بمنطقة القصيم.

العالم - منوعات

وتعود الواقعة عندما ورد بلاغ للجهات الأمنية من أحد رعاة الإبل يفيد بعثوره على جثة شخص متوفى في صحراء القويعية.

واتضح عند معاينة الجثة من قبل الشرطة أنها تعود للمواطن ضيف الله المطيري المفقود منذ 23 يونيو 2021.

وقال حجاب المطيري، شقيق المفقود: "حضرت للموقع الذي تم العثور على أخي فيه، وتعرفت عليه من أول وهلة، إذ كان مضطجعا على شقه الأيمن وعليه شماغه وثيابه لم تتغير أو تتسخ، وجثته لم تتحلل رحمه الله وكانت محل استغراب الجميع".

وأضاف: "وجدنا نقوده وإثباتاته في جيبه، ويبدو أنه توقف على الطريق السريع بعد محافظة القويعية تجاه الرياض بـ13 كلم، ونزل من السيارة التي أقلته من محافظة جدة، وسلك الصحراء راجلا حتى أعياه التعب والعطش، إذ كانت وفاته في صحراء مفتوحة على ضفاف منطقة النفود، وتبعد عن الطريق السريع ما يقارب 10 كلم من النفود شمالا".

ومنذ اختفائه، ناشد شقيقه حجاب المطيري الجهات المختصة والجمعيات التطوعية والمواطنين البحث عن أخيه المفقود البالغ 32 عاما.

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بعد 3 أشهر على فقدانه.. العثور على جثة سعودي في الصحراء

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