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خطيب زاده: بخصوص المحادثات بين ايران والسعودية فانها كانت تجرى في العراق واليوم دخلت مرحلة جادة ومهمة

الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

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