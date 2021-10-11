خطيب زادة: المفاوضات النووية ستجري في فينا ولن نتفاوض على نص جديد

العالم - ايران

واضاف خطيب زادة في مؤتمر صحفي : لو كان الغرب جادا في المفاوضات النوویة لما كان الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب يتجرا على التطاول عليه، مشيرا الى ان المانيا تعتبر من الدول التي لم تف بتعهداتها في اطار الاتفاق النووي.

وتابع : اكدنا على ان المفاوضات في فينا ستقام وان الوفد الايراني لن يتفاوض على نص جديد وان الحوار سيكون في اطار الاتفاق النووي.

وحول الانتخابات البرلمانية العراقية قال خطيب زادة : ان ما حدث في العراق أمس هو استمرار للعملية الديمقراطية في هذا البلد، مرحبا بإجراء الانتخابات بنجاح في العراق، وقال اننا نعتقد أن هذا البلد يسير على الطريق الصحيح نحو الديمقراطية.

وشدد على ان ايران ترفض وجود الجماعات الارهابية في كردستان العراق وماضاف : يجب ازالة مواقع العصابات الارهابية في هذه المنطقة.

وبخصوص العلاقات الايرانية السعودية قال وزير الخارجية: ان الحوار مع السعودية يمكن أن يؤدي إلى ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، قائلا: نحن على تواصل مع الجانب السعودي بشكل مستمر والمفاوضات وصلت إلى مرحلة جدية أكثر.

واوضح خطيب زادة: بحثنا مع السعودية عددا من الملفات المشتركة والملفات الإقليمية وبينها الشأن اليمني.

يتبع ..