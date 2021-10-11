أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الإثنين 11 اكتوبر 2021

جام جم ..

رئيس مجلس الشورى يحذر من مخططات أعداء الشعب الأفغاني لتفجير فتنة طائفية بأفغانستان

ايران ..

العراق يشهد إنتخابات برلمانية مبكرة في ظل أجواء هادئة خلت من العنف

مردم سالاري ..

أجواء هادئة تسود الإنتخابات البرلمانية في العراق وتوقعات بتقدم قائمتي المالكي والصدر

حمايت ..

القوات اليمنية المشتركة تسيطر على معسكر الخشينة الإستراتيجي لقوات التحالف السعودي جنوب مدينة مأرب

خراسان ..

مضاعفة مستوى تخصيب اليورانيوم ورقة مطروحة في الجولة المقبلة من مفاوضات فيينا

ابتكار ...

المندوب الروسي في مفاوضات فيينا يؤكد على ضرورة إستئنافها بأقرب وقت

افكار...

محافل نيابية .. الأجدر بحكومة باكو إعادة النظر في سياساتها الخاطئة

آفتاب يزد..

تزايد المخاوف بلبنان من تفاقم أزمة الكهرباء بعد خروج محطتين لإنتاج الطاقة الكهربائية من الخدمة

جمهوري اسلامي ..

أجواء قلق في الإتحاد الأوروبي إزاء إحتمال خروج بولندا هذه المرة من عضويته

رسالت ..

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تبدي خضوعها بكل ذل للصهاينة في تل أبيب في أواخر حكمها

قدس ..

قوى المقاومة الفلسطينية تجري تجربة صاروخية في سواحل غزة لتعزيز قدراتها على الردع

وطن امروز ..

الشرطة التركية تقمع بالقوة تجمعا شعبيا في أنقرة في ذكرى ضحايا تفجير إرهابي بالمدينة

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم الإثنين

الصحافة الایرانیه

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في افتتاحيتها تحت عنوان، على علييف التصرف بعقلانية،... ان هناك ادلة وثيقة تثبت بان اجهزة المخابرات الامريكية والصهيونية تحمل على تنفيذ مخطط في جنوب منطقة القوقاز لتفجير العلاقات بين جمهورية اذربيجان وايران.

إن إيران سعت دائما لتوطيد علاقاتها بكل حسن نية مع جمهورية آذربيجان, لكن الرئيس الآذربيجاني إستغل الأمر بشكل سيئ للغاية.

ان على السيد الهام علييف الحذر من من الانزلاق في خطأ حسابات ناجم عن فهم خاطئ لمدى قدرة ايران , وعليه تفادي الوقوع في فخ مخططات وسيناريوهات المخابرات الامريكية والموساد وكذلك تفادي الجري وراء اية احلام اقليمية يطرحها البعض.

والواقع هو ان الرئيس الاذربيجاني بحاجة ماسة للنظر للامور من منظار عقلاني ليدرك بان الوشائج الوطيدة التي تربط الشعبين الاذربيجاني والايراني اعمق بكثير من ان تتاثر بهذه لمخططات , فالشعب الاذربيجاني هو عمق استراتيجي بكل معنى الكلمة لايران الاسلام , عمق سيتصدى بنفسه لاية مخططات ضد ايران .

عصر ايرانيان ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان، على أوروبا دفع تعويضات لإيران، كتبت صحيفة عصر ايرانيان .. الترويكا الاوروبية في الاتفاق النووي المتمثلة بفرنسا وبريطانيا والمانيا لم تلتزم يوما بايا من تعهداتها فيه منذ وصول ترامب للسطة عام 2017 حتى يومنا هذا.

إن الترويكا الأوروبية وعدت بعد الحظر الأمريكي بإيجاد آلية مالية للتعامل مع إيران خارج الحظر لكنها ماطلت وتهربت تماما وهذه الترويكا عملت وما زالت تعمل على تعبيد الطريق امام كل اجراءات الحظر الامريكية ضد بلادنا مستخدمة سياسات مرآئية بشكل صارخ.

ان هذه السياسات الاوروبية لعبت دورا كبيرا في الحاق خسائر واضرار كبيرة بايران ومن هنا اذا ما ارادت اوروبا احياء الاتفاق النووي عبر مفاوضات فيينا حقا فان عليها دفع فواتير ما سببته سياساتها الخاطئة من اضرار وخسائر لبلادنا.

جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في مقالها،كيف حول أردوغان علييف لأداة..مؤشرات الساحة التركية تتحدث عن انحسار مكانة وشعبية الرئيس التركي وحزبه الحاكم بشكل متزايد في ظل اتساع دائرة الاستياء الداخلي من تردي الاوضا الاقتصادية ومن التبعات السلبية للسياسة الخارجية التركية. وهذا الواقع بات يؤرق اردوغان وحزبه بشأن الانتخابات المقبلة .

إن الرئيس التركي يراهن اليوم ومن أجل تحسين مكانته على إستخدام نظيره الآذربيجاني كأداة لتحقيق طموحاته وهو رهان يستغل القرابة العرقية مع اذربيجان كورقة لتحقيق انجاز ما في جنوب القوقاز املا في تعزيز مكانة اردوغان الداخلية عبر طرح نفس الاحلام العثمانية المعروفة .

والمشكلة هنا تكمن في ان الرئيس الاذربيجاني الهام علييف انزلق في هذه اللعبة البالغة الخطورة متجاهلا مصالح بلاده وشعبه دون ان يدرك بأن مواكبته لسيناريو تركيا باستخدام عناصر ارهابية تكفيرية سيجلب الويلات لجمهورية اذربيجان وجنوب القوقاز .

ايران ..

صحيفة ايران سلطت الضوء على اجواء التوتر في بحر الصين الجنوبي في مقالها، تحذيرات تايوان للصين، .. كل شيئ بات ينذر باحتمال اندلاع حرب في بحر الصين الجنوبي الذي يشهد حشودا من السفن الحربية الامريكية والغربية والصينية وسط اجواء تصعيد بين الصين وتايوان .

إن تصريحات الرئيس الصيني التي اتسمت بالهدوء رغم تأكيده حتمية عودة تايوان للوطن الأم ,لم تهدئ من روع تايبه حيث رد الرئيس التايواني بمقاومة اية محاولات صينية لضم تايوان.

ان تايوان لا تراهن حقا على قدراتها العسكرية رغم تطويرها وتعزيزها اذ لا يمكن مقارنة هذه القدرات مع قدرات الصين الهائلة,ومن الواضح تماما تايوان تعقد املا عريضة على امريكا للوقوف بوجه الصين في هذا السياق , ولكن هناك شكوك جدية في مدى استعداد امريكا التي خرجت تجر ذيول الهزيمة من افغانستان في دخول معمعة حرب كبرى قد تجرها والعالم الى مخاطر رهيبة من اجل تايوان.

وبالطبع الرئيس الصيني تحدث عن حتمية عودة تايوان للسيادة الصينية لكنه شدد على ان عودتها ستتم سلميا .

جوان ..

كتبت صحيفة جوان في مقال لها يحمل عنوان، مغامرات علييف تزعزع هدوء بحر قزوين أيضا.. وسعت حكومة باكو من دائرة تحركاتها المزعزعة للاستقرار من منطقة نهر ارس الحدودي مع ايران لتصل الى بحر قزوين نفسه بقيامها بمناورات بحرية هناك .

إن هذه المناورات الآذربيجانية التي تأتي بعد مناورات مشتركة مع تركيا, تزيد من أجواء التوتر بشكل خطير في المنطقة وصب الرئيس الاذربيجاني المزيد من الزيت على النار بتصريحاته العدائية الاستفزازية حول قره باغ والقائلة بان سكان القرى الارمنية جاءوا من خارج المنطقة .

ان الرئيس الاذربيجاني يرتكب خطئا فادحا باصراره على انتهاج سياسات ومواقف استفزازية ضد ايران وبتجاهله لتحذيرات بلادنا من مغبة افساح المجال امام نفوذ وتغلغل الكيان الصهيوني في اذربيجان. والعجيب في الامر هو ان باكو تنفي وجود اي نفوذ صهيوني وفي الوقت الذي وقف فيه علييف متفاخرا الى جانب طائرة مسيرة " اسرائيلية " في موقع قريب من الحدود الايرانية

مردم سالاري ..

نشرت صحيفة مردم سالاري تقريرا حول الاجواء في تونس يحمل عنوان، مظاهرات مناهضة للرئيس، كتبت فيه..العاصمة التونسية شهدت امس مظاهرات مناهضة للرئيس التونسي قيس سعيد شارك في الالاف من انصار حركة النهضة.

المتظاهرون هتفوا بشعارات تطالب بإقالة رئيس الجمهورية وبإلغاء قراراته الخاصة بحل الحكومة وتجميد البرلمان ان المتظاهرين طرحوا نفس المطاليب التي تطرحها حركة النهضة الاخوانية الميول والتي اعتبرت قرارات سعيد انقلابا على الديمقراطية في تونس.

على صعيد اخر اعلنت السلطات التونسية بانها تضمن سلامة اية مظاهرات سلمية سواء كانت مناهضة ام مؤيدة لرئيس الجمهورية .