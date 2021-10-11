شاهد صور نائب 'البغدادي' الذي اعتقله جهاز المخابرات العراقي في الخارج

العالم - العراق

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر إن قوات الأمن العراقية تمكنت من تنفيذ أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود للقبض على "سامي جاسم" مسؤول المالية لداعش، ونائب البغدادي.

كما أشاد الكاظمي في تغريدته بيقظة القوات الأمنية وجهودها في حماية العملية الانتخابية التي جرت أمس.

من جهتها اصدرت خلية الإعلام الأمني العراقي بيانا بشأن الموضوع، موضحة ان جهاز المخابرات الوطني اعتقلت هذا المجرم بعملية نوعية خاصة خارج حدود البلاد.

وهذا نص البيان:

بالتزامن مع العرس الانتخابي، نزف إلى شعبنا الكريم بشرى اعتقال المشرف العام لإدارة الملفات المالية والاقتصادية لتنظيم "داعش" الإرهابي، سامي جاسم محمد جعاطة العجوز الجبوري، الملقب "بأبو آسيا" و"أبو عبدالقادر الزبيدي".

وتم اعتقال المجرم بعمل نوعي من قبل قواتنا الباسلة في جهاز المخابرات الوطني، وبعملية خاصة خارج الحدود.

ويعد المجرم أحد أهم المطلوبين دوليا وهو مقرب من اللجنة المفوضة لإدارة التنظيم ومقرب من زعيم التنظيم الحالي، المجرم عبدالله قرداش.

وكان سامي شغل مناصب قيادية وأمنية ومالية داخل التنظيم الإرهابي، من بينها شغل منصب نائب الإرهابي، المقبور أبوبكر البغدادي، كما تولى أيضا ما يسمى ديوان بيت المال في التنظيم ونائب والي دجلة.

وقد واجه التنظيم ضربات كبيرة في الفترة الأخيرة، من خلال اعتقال وقتل عدد من أهم قياداته وأمرائه، وبما يعزز أمن البلاد ويمنع التنظيم من القيام بأعماله الإجرامية في العراق.

نجدد عهدنا لشعب العراق بأن تكون قواتنا الأمنية كافة، عينا لا تنام، لحفظ الأمن والاستقرار في ربوع وطننا.

خلية الإعلام الأمني

11-تشرين الأول-2021