فرنسا تنفي توقيع أي اتفاقية مع الكويت لبناء قاعدة فرنسية فيها

العالم - الكويت

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، عن قائد القوات الفرنسية في المحيط الهندي والقوات المتمركزة في دولة الإمارات الأدميرال "جاك فاياراد" قوله، إنه التقى بالفريق الركن "خالد الصباح" رئيس أركان الجيش الكويتي، مشيراً إلى أنه لم يتم التطرق لموضوع أي قاعدة عسكرية في ميناء "مبارك".

وأضاف: "ليس هناك اتفاقية بين بلدينا لوضع قاعدة عسكرية دائمة لنا بالكويت، فنحن قريبون جداً منها وفي أتم الجاهزية للمساعدة عند الحاجة".

وأضاف: "ناقشنا القضايا العسكرية المشتركة، لدينا شراكة استراتيجية مع الكويت منذ عام 1992، وتم تعزيزها مرة أخرى في عام 2012".

وأشار إلى أنه في هذا الإطار تجري مستويات عدة من التبادلات، ومن ضمن ذلك تدريب أكثر من 300 طالب كويتي في الأكاديميات العسكرية الفرنسية.

وكشف عن وجود كثير من المعدات العسكرية الفرنسية التي يستخدمها الجانب الكويتي، من بينها مروحيات وسفن بحرية وعربات مصفحة.

وذكر أن الكويت وفرنسا ستجريان أكبر تدريبات عملية مشتركة بينهما، تحت عنوان "لؤلؤة الغرب" نهاية عام 2022، الذي يقام كل أربع سنوات، لافتاً إلى أن العمليات ستشمل تدريبات ميدانية، إضافة إلى تدريبات جوية بطائرات مقاتلة، وبحرية مع إحدى الفرقاطات الفرنسية، "وستكون تدريبات المستوى التكتيكي شاملة، وتتألف من جميع العناصر الثلاثة، التي تشمل الجو والبر والبحر".

وفيما يتعلق بالقوات الفرنسية بالمنطقة، قال إن نحو 5000 عسكري تحت قيادته في المنطقة، منهم 800 جندي في الإمارات وحدها.