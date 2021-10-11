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فياض: خسرنا ما يقارب 250 ألف ليتر من المحروقات ويجب ان ننتظر التحقيق

فياض: خسرنا ما يقارب 250 ألف ليتر من المحروقات ويجب ان ننتظر التحقيق
الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال وزير الطاقة في الحكومة اللبنانية فياض انه خسرنا ما يقارب 250 ألف ليتر من المحروقات ويجب ان ننتظر التحقيق

العالم_لبنان

أكد ​وزير الطاقة​ ​وليد فياض​ خلال زيارته موقع الحريق في منشآت ​الزهراني​ انه "يجب أن ننتظر نتائج التحقيق كي نعلم ما إذا كان هناك من مسؤول أو مسبّب طبيعي أدّى إلى اندلاع الحريق"، لافتا إلى ان "سطح الخزان 702 كان مائلا والغطاء يجعل البنزين يطفو على السطح وقرروا على الأثر نقل الحروقات إلى خزان آخر".

وأعلن أننا "خسرنا ما يقارب 250 ألف ليتر من ​المحروقات​ وبالتالي الخسارة المادية كبيرة"، مشددا على اننا "يجب ان نكون جاهزين لاتاذ الاجراءات وفق نتائج التحقي ق والأهم اليوم هو سلامة المواطنين".

وعن ضرورة اجراء الصيانات المطلوبات في المرافئ العامة، قال: "لدينا محدوديّة في الموارد وبالكفاءات البشرية ولذلك من الطبيعي أن يتهالك الوضع في المنشآت".

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فياض: خسرنا ما يقارب 250 ألف ليتر من المحروقات ويجب ان ننتظر التحقيق

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