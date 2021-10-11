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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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الرئيس التونسي قيس سعيد: اتخذت القرار بعد محاولاتي بكافة الوسائل اعادتهم الى رشدهم ولكن دون جدوى
الرئيس التونسي قيس سعيد: لقد سالت الدماء في مواجهة من تجرأوا على الشعب التونسي
الرئيس التونسي قيس سعيد: تونس حققت معجزة بفضل كفاءاتها خلال 3 اسابيع بعد ان كان يسقط العشرات كل يوم
الرئيس التونسي قيس سعيد: اتخذت القرار بعد محاولاتي بكافة الوسائل اعادتهم الى رشدهم ولكن دون جدوى
الرئيس التونسي قيس سعيد: نخوض معركة التحرير الوطني وسنتصر بحول الله تعالى
الرئيس التونسي قيس سعيد: لسنا تحت الوصاية وتم تشكيل الحكومة باسرع مما كانوا يتوقعون
الرئيس التونسي قيس سعيد: سنحبط ماقد يخططون له في قادم الايام
الرئيس التونسي قيس سعيد: سنعبر معا من الياس الى الامل ومن الاحباط الى العمل
الرئيس التونسي قيس سعيد: سنفتح كل الملفات ولافضل لاحد على احد ولامكان لمن يريدون العبث بسيادة الدولة والشعب
الرئيس التونسي قيس سعيد: نخوض معركة التحرير الوطني وسنتصر بحول الله تعالى
الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش
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