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إطلاق سراح الأفغاني المتهم بقتل ثلاثة جنود أستراليين

إطلاق سراح الأفغاني المتهم بقتل ثلاثة جنود أستراليين
الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

قال مسؤولون أستراليون، اليوم الاثنين، إنه "تم إطلاق سراح جندي فار من الجيش الأفغاني، كان قد قتل ثلاثة جنود أستراليين، من الاحتجاز في قطر، ولم يعرف مكان وجوده".

العالم-افغانستان

وأفاد بيان للحكومة الأسترالية بأن "موقف الحكومة كان دائما هو أن يقضي حكمة الله عقوبة عادلة ومتناسبة بما يتفق مع جرائمه، وألا يتم إطلاق سراحه مبكرا أو يمنح عفوا".

من جانبه، كشف قائد قوات الدفاع الأسترالي، الجنرال أنغوس كامبل، أمام لجنة بمجلس الشيوخ، أنه "تم إخطار أسر الجنود بالإفراج عن الجندي المعروف باسم حكمة الله".

هذا وأشار خبير السياسة الدولية بوزارة الدفاع، هيو جيفري، للجنة، إلى أن "أستراليا اكتشفت إطلاق سراح حكمة الله في قطر، من خلال معلومات استخباراتية شديدة الحساسية".

هذا ولم ترد الحكومة القطرية على الفور على طلب للتعليق.

وكان الجندي المعروف باسم حكمة الله، قد هرب بعدما قتل الجنود الأستراليين الثلاثة بالرصاص وأصاب اثنين آخرين في إحدى القواعد عام 2012، وحكم عليه بالإعدام في 2013، في حين جرى نقله من أفغانستان إلى قطر في سبتمبر من العام الماضي، بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة قبل محادثات السلام بين أفغانستان وحركة طالبان، بحسب "أسوشيتد برس".

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