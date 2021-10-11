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الرئيس التونسي: سنعمل قريبا على ايجاد اطار لحوار وطني حقيقي

الرئيس التونسي: سنعمل قريبا على ايجاد اطار لحوار وطني حقيقي
الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين: سنعمل قريبا على ايجاد اطار لحوار وطني حقيقي

العالم - تونس

واضاف سعيد في الكلمة التي القاها في قصر قرطاج الرئاسي بالعاصمة التونسية بعد اعلان رئيسة الحكومة عن تشكليتها الوزراية: الايمان بالنجاح والاصرار عليه هو الذي يجمعنا وسننجح في هذه المرحلة لاخراج البلاد من هذا الوضع، وأن من اكبرالتحديات التي نواجهها هي انقاذ الدولة التونسية من براثن الذين يعتقدون بان المناصب غنيمة.

وتابع: سنفتح كل الملفات ولن نستثني اي ملف ولا فضل لاحد على احد ولامكان لمن يريدون العبث بسيادة الدولة والشعب، وسنعبر معا من الياس الى الامل ومن الاحباط الى العمل، واشار الى أن تونس حققت معجزة بفضل كفاءاتها خلال 3 اسابيع بعد ان كان يسقط العشرات كل يوم

وقال: سنعمل قريبا على ايجاد اطار لحوار وطني حقيقي، واننا نخوض معركة التحرير الوطني وسنتصر بحول الله تعالى.

وأردف قائلا: اتخذت القرار بعد محاولاتي بكافة الوسائل اعادتهم الى رشدهم ولكن دون جدوى، وقد سالت الدماء في مواجهة من تجرأوا على الشعب التونسي، ولسنا تحت الوصاية وتم تشكيل الحكومة باسرع مما كانوا يتوقعون، وسنحبط ماقد يخططون له في قادم الايام.

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