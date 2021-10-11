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في إطار تطوير الدبلوماسية الدفاعية الإيرانية.. اللواء باقري یزور باکستان غدا

في إطار تطوير الدبلوماسية الدفاعية الإيرانية.. اللواء باقري یزور باکستان غدا
الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

 يتوجه رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء باقري إلى باكستان غدا الثلاثاء من أجل تعزيز الدبلوماسية العسكرية الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

العالم - ايران

وتأتي زيارة باقري تلبية لدعوة رسمية من القائد العام للجيش الباكستاني الجنرال "قمر جاويد باجوا".

ومن المقرر أن يلتقي باقري ، كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين في باكستان على رأس وفد عسكري وأمني ودفاعي رفيع المستوی.

ومن المقرر أن يزور أعضاء الوفد العسكري الإيراني مدينة كراتشي الساحلية بجنوب باكستان وبعض منشآتها العسكرية والبحرية .

ويعتبر الخبراء السياسيون والعسكريون هذه الزیارة مهمة بالنظر إلى التطورات الأمنية في المنطقة والعالم الإسلامي بما في ذلك الوضع الراهن في أفغانستان.

وتعد الزيارة مؤشرا على الإرادة المشتركة للبلدين لزيادة التآزر في تعزيز التعاون الثنائي ، وتعزیز أمن الحدود ، والمساعدة في الاستقرار الإقليمي.

کما تأتی هذه الزیارة في اطار الإرادة المشتركة للبلدين للتشاور بشأن قضايا العالم الإسلامي ، والتصميم المشترك على مکافحة الإرهاب وانعدام الأمن في المنطقة.

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