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مفوضية الانتخابات بالعراق: تطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع الإلكتروني بنسبة 100%

مفوضية الانتخابات بالعراق: تطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع الإلكتروني بنسبة 100%
الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع العد والفرز الالكتروني بنسبة 100 بالمئة.

العالم - العراق

وقالت المفوضية في بيان، اليوم الاثنين، إن "نتائج العد والفرز اليدوي تطابقت 100% مع نتائج العد والفرز الإلكتروني".

وكانت المتحدث باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، قد أكدت تطابق العد والفرز اليدوي للمحطات التي تم اختيارها بالقرعة اليدوية مع نتائج العد والفرز الالكتروني 100% للتصويت الخاص.

وأعلن مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بعد انتهاء عملية التصويت بساعات، فوزه بـ 80 مقعداً، مؤكداً ان التيار يشكل الكتلة الأكبر.

كما وأكد العضو في تحالف الفتح، ابو ميثاق المساري، فوز التحالف بـ 41 الى 43 مقعداً نيابياً، لافتاً ان تحالف الفتح يأتي بالمرتبة الثانية من حيث الأصوات بعد الكتلة الصدرية.

وتوجّه العراقيون أمس الأحد الى مراكز التصويت، للإدلاء بأصواتهم في الاقتراع العامّ، لانتخاب نواب الدورة الخامسة في البرلمان العراقي.

وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد (10 تشرين الأول 2021)، أمام الناخبين، واستمر التصويت الى غاية الساعة السادسة مساءً.

وفي وقت سابق أكدت المفوضية العليا للانتخابات، أنّها ستُعلن النتائج الأوّلية للتصويت بعد 24 ساعة من انتهائه.

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