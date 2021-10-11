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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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العميد قادر رحيم زاده:ستتم الاستفادة من الطاقات الشبابية وستتم على مراحل وسيقودها المخضرمون والخبراء وتجرى تحت اشراف الخبراء العسكريين
العميد قادر رحيم زاده: ستتم الاستفادة من الطاقات الشبابية وستتم على مراحل وسيقودها المخضرمون والخبراء وتجرى تحت اشراف الخبراء العسكريين
العميد قادر رحيم زاده:المناورات المشتركة التخصصية للدفاع الجوي ستبدا صباح غد بمشاركة الدفاع الجوي والقوة الجوية وقوة الجو فضائية لحرس الثورة
العميد قادر رحيم زاده:العمليات في المناورات ستكون قريبة من الحرب الحقيقية باستخدام مختلف الطائرات والمسيرات وصواريخ كروز
الرئيس التونسي قيس سعيد: تونس حققت معجزة بفضل كفاءاتها خلال 3 اسابيع بعد ان كان يسقط العشرات كل يوم
الرئيس التونسي قيس سعيد: سنعمل قريبا على ايجاد اطار لحوار وطني حقيقي
الرئيس التونسي قيس سعيد: نخوض معركة التحرير الوطني وسنتصر بحول الله تعالى
الرئيس التونسي قيس سعيد: اتخذت القرار بعد محاولاتي بكافة الوسائل اعادتهم الى رشدهم ولكن دون جدوى
الرئيس التونسي قيس سعيد: لقد سالت الدماء في مواجهة من تجرأوا على الشعب التونسي
العميد قادر رحيم زاده: ستتم الاستفادة من الطاقات الشبابية وستتم على مراحل وسيقودها المخضرمون والخبراء وتجرى تحت اشراف الخبراء العسكريين
الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش
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