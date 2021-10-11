الكويت تهنئ العراق بنجاح انتخاباتها التشريعية

العالم - الكويت

وأشاد أمير الكويت في برقيتيه بما شهدته الانتخابات من مشاركة شعبية لاختيار ممثلي الشعب العراقي في مجلس النواب، متمنيا للعراقيين التقدم والازدهار.

كما بعث كل من ولي العهد الكويتي، الشيخ "مشعل الأحمد الجابر الصباح"، ورئيس الوزراء الشيخ "صباح خالد الحمد الصباح"، ببرقيتي تهنئة مماثلتين، وفق وسائل إعلام كويتية.

وأنهى العراق، يوم أمس الأحد، الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المبكرة، وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 41% في أول انتخابات برلمانية مبكرة بعد عام 2003.

وحسب أرقام مفوضية الانتخابات، فإن 24.9 ملايين عراقي يحق لهم التصويت في الانتخابات من أصل نحو 40 مليون نسمة.

وتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 3 آلاف و200 مرشح يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، للفوز بـ329 مقعدا في البرلمان.