الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١
١٢:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

الكويت تهنئ العراق بنجاح انتخاباتها التشريعية

الكويت تهنئ العراق بنجاح انتخاباتها التشريعية
الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٣٧ بتوقيت غرينتش

قدم أمير الكويت الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، التهنئة للرئيس العراقي "برهم صالح"، ورئيس الوزراء "مصطفى الكاظمي"، بنجاح الانتخابات التشريعية في العراق.

العالم - الكويت

وأشاد أمير الكويت في برقيتيه بما شهدته الانتخابات من مشاركة شعبية لاختيار ممثلي الشعب العراقي في مجلس النواب، متمنيا للعراقيين التقدم والازدهار.

كما بعث كل من ولي العهد الكويتي، الشيخ "مشعل الأحمد الجابر الصباح"، ورئيس الوزراء الشيخ "صباح خالد الحمد الصباح"، ببرقيتي تهنئة مماثلتين، وفق وسائل إعلام كويتية.

وأنهى العراق، يوم أمس الأحد، الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المبكرة، وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 41% في أول انتخابات برلمانية مبكرة بعد عام 2003.

وحسب أرقام مفوضية الانتخابات، فإن 24.9 ملايين عراقي يحق لهم التصويت في الانتخابات من أصل نحو 40 مليون نسمة.

وتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 3 آلاف و200 مرشح يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، للفوز بـ329 مقعدا في البرلمان.

روابط ذات صلة

الكويت والعراق تبحثان العلاقات المشتركة وتنسيق المواقف

وزير دفاع الكويت يعلق على عزم العراق بناء مفاعل نووي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بينيت ماض في الاستيطان ولا يردعه شيء

الكويت تهنئ العراق بنجاح انتخاباتها التشريعية

شركة نقل أردنية تعلن بدء تشغيل رحلات يومية من عمان إلى دمشق

الكيان الاسرائيلي يؤكد ارتفاع عدد العمليات ضده في الضفة الغربية

رئيسا برلماني ايران وسويسرا يؤكدان على تطوير التعاون الثنائي

وزارة الصحة: 276 وفاة جديدة بكورونا في ايران