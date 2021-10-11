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مفوضية الانتخابات العراقية تعلن نتائج أولية لـ 10 محافظات (ديالى والديوانية والمثنى وميسان وواسط ودهوك وصلاح الدين وكربلاء والنجف وأربيل)

الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

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