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تفاصيل نشوب حريق هائل بخزانات الوقود في صيدا اللبنانية

الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

بدأ اللبنانيون يومهم بمشاهد لحريق هائل في منشأة الزهراني النفطية قرب مدينة صيدا جنوبي البلاد،حيث التهمت النيران احد الخزانات المخصصة لتخزين البنزين، كانت كفيلة باعادة الخوف والهلع الى قلوب اللبنانيين.

العالم - خاص بالعالم

ومع مرور الوقت تداعت فرق الاطفاء الى المكان وعملت على معالجة الحريق الذي لم تعرف اسبابه الحقيقية بعد، الا ما صرح به وزير الطاقة وليد فياض من انه شب نتيجة خطأ خلال عملية النقل،فيما اعلنت ادارة منشآت الزهراني تشكيل لجنة فنية وادارية للتحقيق في ملابسات الحادث، الذي كان للمواطنين حياله رأي اخر..

وكانت سحب الدخان غطت سماء المنطقة جراء السنة اللهب انطلاقا من الخزان المشتعل،حيث حذرت فرق الاطفاء من انفجار الخزان المتشعل وعمدت الى تبريد الخزان المجاور تجنبا لامتداد النيران اليه..وتناقلت وسائل اعلام لبنانية ان الحريق اتى على مائتين وخمسين الف ليتر من البنزين، المفقود اصلا ىمن الاسواق.

وحول ازمة الطاقة في لبنان عادت طهران لتجدد جهوزيتها لتقديم المساعدة لحل ازمة الكهرباء، عبر بناء محطات توليد للكهرباء بشرط وجود ارادة من الحكومة اللبنانية والافرقاء السياسيين.

وكان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان اكد من بيروت قبل ايام قليلة ، استعداد طهران لبناء معملين لإنتاج الطاقة الكهربائية بلبنان، وأيضا المساهمة في إعادة بناء وترميم مرفأ بيروت.

ويشهد لبنان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ الخمسينيات، ويواجه منذ أشهر صعوبات في توفير الكميات اللازمة من الوقود لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء وسط ضعف الغذية بشكل كبير، اضافة الى النقص في مادة المازوت والغاز المنزلي بالتوازي مع عودة ارتفاع سعر صرف الدولار امام الليرة اللبنانية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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