كيف توزعت المقاعد في المحافظات العراقية على التيارات والأحزاب السياسية؟

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار مراسلنا الى أن المتحدث باسم المفوضية قام بتعداد تلك المحافظات وهي محافظات صلاح الدين وديالى والديوانية واربيل والمثنى وميسان وواسط ودهوك وكربلاء والنجف، لكن لم تعلن المفوضية هذه النتائج على الشاشات.

واضاف مراسلنا الى أن الموقع الالكتروني للمفوضية كان قد توقف مع هذا الاعلان، بسبب وقوع خلل تقني وفني تعرضت له الماكنة الاعلامية للمفوضية.

ونوه مراسلنا الى أن هنالك نوعا من علامة استفهام عما جرى في تلك اللحظة، خاصة مع اقتراب انتهاء 24 ساعة المهلة التي حددها قانون الانتخابات لاعلان النتائج الاولية للانتخابات وقد بقي أقل من 3 ساعات لهذا الموعد عند الساعة الـ6 بتوقيت بغداد ينتهي موعد الـ24 لاعلان النتائج وبالتالي العد التنازلي وتصاعدت الانتقادات لعمل المفوضية والتاخير الحاصل في اعلان النتائج الاولية حتى هذه اللحظة لم تعلن النتائج في تلك المحافظات العشرة فقط.

وقال مراسلنا ان"المفوضية تعلن نتائج التصويت في 11 محافظة وان الكتل السياسية بدأت التفاوض لتشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان والاعلان عن رئيس الحكومة كما ان المفوضية وعدت باعلان النتائج النهائية بعد اقل من ساعتين وان عدد الطعون في الانتخابات التشريعية بلغت حتى الان 70 حالة"

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت أمس بلغت واحدا واربعين بالمئة.



وكانت المفوضية قد قالت إن النتائج الأولية للانتخابات ستعلن خلال أربع وعشرين ساعة بعد إغلاق مراكز الاقتراع. وتنافس في هذا السباق أكثر من ثلاثة الاف ومئتي مرشح يمثلون واحدا وعشرين تحالفا ومئة وتسعة أحزاب، إلى جانب عدد من المستقلين للفوز بثلاثمئة وتسعة وعشرين مقعدا في مجلس النواب العراقي.

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