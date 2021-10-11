ائتلاف 14فبراير يدعو طالبان إلى تحمل المسؤولية في حماية الشعب الأفغاني 

العالم- البحرين

وهذا هو نص البيان الصادر عن ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير :

بسم الله الرحمن الرحيم

بكل ما تحمله كلمات الألم والحزن نرسل في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير من البحرين عزاءنا ومواساتنا إلى الشعب الأفغاني المسلم العزيز، باستشهاد العشرات من المصلين وإصابة المئات، إثر التفجير الداعشي الإرهابي في مسجد للمسلمين الشيعة في ولاية قندوز شمال أفغانستان خلال صلاة الجمعة.

و في الوقت الذي ندين فيه هذه العملية الإرهابية الجبانة والقذرة، والتي تبناها تنظيم داعش الإرهابي المحمي أمريكيًا، وهو إحدى أدواتها في المنطقة والعالم لتفرقة الأمة طائفيًا ومذهبيًا وتشتيت قراها، ندعو الحكومة الافغانية التي تتولى الحكم في أفغانستان مؤقتًا إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الشعب الأفغاني وحقن الدماء، والمسارعة في تشكيل حكومة وطنية جديدة تنبثق بإرادة شعبية، وتضم كافة أطياف المجتمع الأفغاني.

رحم الله الشهداء الأبرار وألهم ذويهم الصبر والسلوان.

المجلس السياسي في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير