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المستشار النمساوي الجديد شالنبرغ يؤدي القسم

المستشار النمساوي الجديد شالنبرغ يؤدي القسم
الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

أدى المستشار النمساوي الجديد ألكسندر شالنبرغ اليوم، اليمين الدستورية أمام الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلن، وكذلك أدى هذا القسم وزير الخارجية الجديد ميخائيل لينهارت.

العالم _ أوروبا

وقال فان دير بيلن إن شالنبرغ قضى خمس سنوات من حياته الدبلوماسية كرئيس للقسم القانوني لبعثة الاتحاد الأوروبي النمساوية في بروكسل، وهو ما يعتبر "مقدمة جيدة" للمستشار الفيدرالي الجديد، واصفا إياه بأنه مقتنع بالوحدة الأوروبية.

قبل ذلك أقال رئيس النمسا، سيباستيان كورتس، الذي لم يحضر الحفل، من مهامه كمستشار، وأعفى شالنبرغ من منصب وزير الخارجية.

وعند تهنئة لينهارت على تعيينه وزيرا للخارجية، أشار فان دير بيلين إلى أنه عمل مؤخرا سفيرا لبلاده في فرنسا.

يوم السبت الماضي، أعلن سيباستيان كورتس، استقالته من منصب مستشار النمسا. وفعل ذلك على خلفية تحقيق أجراه مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد ضده وتسعة مقربين منه في قضية فساد ورشوة.

الحديث يدور عن "رشوة وسائل الإعلام" بين عامي 2016 و 2018 لنشر استطلاعات الرأي مع ردود فعل إيجابية حول حزب كورتس. ونفى المستشار السابق جميع التهم.

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