المستشار النمساوي الجديد شالنبرغ يؤدي القسم

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وقال فان دير بيلن إن شالنبرغ قضى خمس سنوات من حياته الدبلوماسية كرئيس للقسم القانوني لبعثة الاتحاد الأوروبي النمساوية في بروكسل، وهو ما يعتبر "مقدمة جيدة" للمستشار الفيدرالي الجديد، واصفا إياه بأنه مقتنع بالوحدة الأوروبية.

قبل ذلك أقال رئيس النمسا، سيباستيان كورتس، الذي لم يحضر الحفل، من مهامه كمستشار، وأعفى شالنبرغ من منصب وزير الخارجية.

وعند تهنئة لينهارت على تعيينه وزيرا للخارجية، أشار فان دير بيلين إلى أنه عمل مؤخرا سفيرا لبلاده في فرنسا.

يوم السبت الماضي، أعلن سيباستيان كورتس، استقالته من منصب مستشار النمسا. وفعل ذلك على خلفية تحقيق أجراه مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد ضده وتسعة مقربين منه في قضية فساد ورشوة.

الحديث يدور عن "رشوة وسائل الإعلام" بين عامي 2016 و 2018 لنشر استطلاعات الرأي مع ردود فعل إيجابية حول حزب كورتس. ونفى المستشار السابق جميع التهم.