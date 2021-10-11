الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١
٠١:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

هكذا ردت سوريا على تصريحات بينت العدوانية

هكذا ردت سوريا على تصريحات بينت العدوانية
الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

أدانت سوريا بأشد العبارات تصريحات رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بخصوص زيادة عدد المستوطنين الصهاينة في الجولان السوري المحتل.

العالم - سوريا

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا اليوم: إن هذه التصريحات تؤكد مجدداً على الطبيعة التوسعية العدوانية للكيان الصهيوني الغاصب وانتهاكه الفاضح لقرارات الشرعية الدولية بخصوص الوضع القانوني للجولان السوري كأرض محتلة.

وأضاف المصدر إن مثل هذه التصريحات والسياسات العدوانية لن تستطيع أن تغير من الحقيقة الخالدة بأن الجولان كان وسيبقى عربياً سورياً وهو عائد إلى كنف الوطن الأم لا محالة طال الزمن أم قصر وأن كل الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي باطلة وملغاة ولا أثر قانونياً لها.

واختتم المصدر تصريحه بالقول إن الشعب العربي السوري وجيشه الباسل الذي ألحق الهزيمة بالمجموعات الإرهابية أدوات كيان الاحتلال الغاصب هو أكثر تصميماً وإرادةً على تحرير الجولان العربي السوري من نير الاحتلال وإفشال كل المخططات والنوايا العدوانية لكيان الاحتلال التوسعي الاستيطاني الإسرائيلي.

روابط ذات صلة

هل تغير سوريا موقفها من حركة عدم الانحياز عقب الحرب الارهابية؟

سوريا تشارك في أعمال اجتماع لحركة عدم الانحياز رفيع المستوى

المقداد يفتح الباب على مصراعيه أمام الخيارات المتاحة ضد القوات المحتلة للأراضي السورية 

الاحتلال الاميركي ينقل جنودا ومعدات من العراق إلى سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. كيف توزعت المقاعد في المحافظات العراقية على التيارات والأحزاب السياسية؟

المستشار النمساوي الجديد شالنبرغ يؤدي القسم

هذا ما قاله الرئيس التونسي عقب أداء الحكومة الجديدة اليمين

كيف علقت صنعاء على هجوم عدن؟

العراق: المفوضية تعلن نتائج الانتخابات في 10 محافظات

بالاسماء.. الفائزين في الانتخابات البرلمانية بكربلاء المقدسة