كيف علقت صنعاء على هجوم عدن؟

العالم- اليمن

وأدان العجري، الهجمات المفخخة التي تشهدها مدينة عدن جنوبي اليمن، وآخرها التي استهدفت محافظ عدن أحمد لملس ومرافقيه.

وكتب العجري في تغريدة على (تويتر): " أسلوب المفخخات في الشوارع المكتظة بالمدنيين سلوك ارهابي مدان " .

وأضاف: "الإصلاح والانتقالي كلاهما أسوأ من بعض إلا أن خبرة الإصلاح في المفخخات لا ينافسها إلا القاعدة، وخبرة الانتقالي في البلطجة المناطقية وعقيب كل صفعة يتلقاها يوجه عنترياته للغلابى اصحاب البسطات والبقالات والمسافرين من الشمال ".

وتابع قائلاً: "وكما يعكس سلوك الإصلاح العقلية الإرهابية يعكس سلوك الانتقالي العقلية القروية البدائية ، وكلاهما اثبتا فشلا على كل المستويات، وانهما مجرد ادوات لا تصلح لادارة مدينة فضلا عن بلد كاليمن ".

وأعلن وزير الإعلام في حكومة هادي معمر الإرياني، مقتل 6 وإصابة 7 في الهجوم الذي استهدف موكب محافظ عدن.

يأتي ذلك في سياق الفوضى التي تشهدها المناطق المحتلة والصراعات بين أجنحة الغزاة والمحتلين في ظل انتشار الجماعات المسلحة بمختلف مسمياتها وسط تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وشهدت مدينة عدن خلال الأسابيع القليلة الماضية إشتباكات عنيفة بين الجماعات المسلحة التابعة للاحتلال راح ضحيتها عدد من قتلى وجرحى في صفوف المواطنين.