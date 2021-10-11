الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١
٠١:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

كيف علقت صنعاء على هجوم عدن؟

كيف علقت صنعاء على هجوم عدن؟
الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

علق عضو الوفد اليمني المفاوض عبد الملك العجري على ما يحدث في المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة هادي المستقيلة من تفجيرات إرهابية تستهدف الشوارع المكتضة بالمدنيين.

العالم- اليمن

وأدان العجري، الهجمات المفخخة التي تشهدها مدينة عدن جنوبي اليمن، وآخرها التي استهدفت محافظ عدن أحمد لملس ومرافقيه.

وكتب العجري في تغريدة على (تويتر): " أسلوب المفخخات في الشوارع المكتظة بالمدنيين سلوك ارهابي مدان " .

وأضاف: "الإصلاح والانتقالي كلاهما أسوأ من بعض إلا أن خبرة الإصلاح في المفخخات لا ينافسها إلا القاعدة، وخبرة الانتقالي في البلطجة المناطقية وعقيب كل صفعة يتلقاها يوجه عنترياته للغلابى اصحاب البسطات والبقالات والمسافرين من الشمال ".

وتابع قائلاً: "وكما يعكس سلوك الإصلاح العقلية الإرهابية يعكس سلوك الانتقالي العقلية القروية البدائية ، وكلاهما اثبتا فشلا على كل المستويات، وانهما مجرد ادوات لا تصلح لادارة مدينة فضلا عن بلد كاليمن ".

وأعلن وزير الإعلام في حكومة هادي معمر الإرياني، مقتل 6 وإصابة 7 في الهجوم الذي استهدف موكب محافظ عدن.

يأتي ذلك في سياق الفوضى التي تشهدها المناطق المحتلة والصراعات بين أجنحة الغزاة والمحتلين في ظل انتشار الجماعات المسلحة بمختلف مسمياتها وسط تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وشهدت مدينة عدن خلال الأسابيع القليلة الماضية إشتباكات عنيفة بين الجماعات المسلحة التابعة للاحتلال راح ضحيتها عدد من قتلى وجرحى في صفوف المواطنين.

روابط ذات صلة

'الإنتقالي' يتهم 'الإصلاح' بالوقوف وراء تفجير استهدف محافظ عدن

13قتيلا وجريحا بانفجار يهز مديرية التواهي في عدن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. كيف توزعت المقاعد في المحافظات العراقية على التيارات والأحزاب السياسية؟

المستشار النمساوي الجديد شالنبرغ يؤدي القسم

هذا ما قاله الرئيس التونسي عقب أداء الحكومة الجديدة اليمين

كيف علقت صنعاء على هجوم عدن؟

العراق: المفوضية تعلن نتائج الانتخابات في 10 محافظات

بالاسماء.. الفائزين في الانتخابات البرلمانية بكربلاء المقدسة