الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١
٠١:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

دمشق: هذه التصريحات والسياسات العدوانية لن تستطيع أن تغير من الحقيقة الخالدة بأن الجولان كان وسيبقى عربياً سورياً وهو عائد إلى كنف الوطن

الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. كيف توزعت المقاعد في المحافظات العراقية على التيارات والأحزاب السياسية؟

المستشار النمساوي الجديد شالنبرغ يؤدي القسم

هذا ما قاله الرئيس التونسي عقب أداء الحكومة الجديدة اليمين

كيف علقت صنعاء على هجوم عدن؟

العراق: المفوضية تعلن نتائج الانتخابات في 10 محافظات

بالاسماء.. الفائزين في الانتخابات البرلمانية بكربلاء المقدسة